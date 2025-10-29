Снимка: БТА
Три от четирите летища в столицата и няколко други в страната са били затворени за кратко
За трета поредна нощ Украйна изстреля дронове към Москва и още няколко други региона, съобщават руските власти. Кметът на руската столица написа, че нападенията са станали на няколко вълни.
Три от четирите летища в Москва и няколко други в страната са били затворени за кратко. Нарушения на въздушния трафик е имало в цялата страна. Руските части за противовъздушна отбрана са унищожили общо 100 украински дрона.
Русия тества нова крилата ракета "Буревестник", изстреля над 100 дрона срещу Украйна през уикенда
През последните месеци Киев продължи да нанася удари с безпилотни апарати с голям обсег на действие по столицата и други руски региони. Атаките са опити за удари на военни и промишлени обекти.
