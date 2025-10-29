Френският депутат Луи Бояр, представител на лявата партия „Покорна Франция“ и един от най-острите критици на президента Еманюел Макрон, предизвика буря в социалните мрежи, след като беше заснет в необичайна ситуация.

В кратко видео, направено зад кулисите преди телевизионно интервю, се вижда как Бояр сваля часовника си, секунди преди да застане пред камерата. По време на самото интервю той говори срещу „богатите“ и „ултрабогатите“, което предизвика вълна от обвинения в лицемерие.

Клипът е гледан вече близо 3 милиона пъти. Аржентинският президент Хавиер Милей коментира случая като пример за „политическо лицемерие и популизъм“.

Самият Бояр обясни, че часовникът му е подарък за 25-ия му рожден ден и струва около 395 евро, но мнозина остават скептични.

