Снимка: iStock
-
Тръмп и Си Дзинпин обсъждат търговията и технологиите на среща в Южна Корея
-
Центристката партия D66 е на път да спечели изборите в Нидерландия (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Заради бюджета: Фискалният съвет предлага сливане на общини и по-малко полицаи
-
САЩ отмениха санкциите срещу Милорад Додик
-
Стефан Янев: Ротация на председателя на НС не променя нищо
-
Избират нов европейски прокурор на България
Той е един от най-острите критици на Макрон
Френският депутат Луи Бояр, представител на лявата партия „Покорна Франция“ и един от най-острите критици на президента Еманюел Макрон, предизвика буря в социалните мрежи, след като беше заснет в необичайна ситуация.
В кратко видео, направено зад кулисите преди телевизионно интервю, се вижда как Бояр сваля часовника си, секунди преди да застане пред камерата. По време на самото интервю той говори срещу „богатите“ и „ултрабогатите“, което предизвика вълна от обвинения в лицемерие.
На съд във Франция: 10 души ще отговарят за твърденията, че Брижит Макрон е мъж
Клипът е гледан вече близо 3 милиона пъти. Аржентинският президент Хавиер Милей коментира случая като пример за „политическо лицемерие и популизъм“.
Самият Бояр обясни, че часовникът му е подарък за 25-ия му рожден ден и струва около 395 евро, но мнозина остават скептични.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни