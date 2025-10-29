Снимка: iStock
Първи съдебен процес във Франция за руска намеса. Четирима българи, единият от които все още на свобода, се изправиха пред съда по обвинения, че са осквернили Паметника на холокоста в Париж. През месец май миналата година те са нарисували червени ръце на монумента.
Процесът започна тази сутрин в Парижкия корекционен съд. Четиримата мъже – български граждани – са обвинени, че през нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. са изрисували 35 ръце върху Стената на праведниците в Мемориала на Холокоста – място, посветено на хората, спасили евреи по време на Втората световна война.
Сходни рисунки на червени ръце бяха открити и по стените на сгради в четвърти и пети парижки район. Те символизират кърваво насилие и омраза — знак, свързан с линчуването на израелски войници в Рамала през 2000 година.
Графитите предизвикаха огромно възмущение във Франция. Президентът Еманюел Макрон ги определи като „отвратителен антисемитизъм“ и тежка обида към паметта на жертвите на Холокоста.
Трима от българите са в предварителен арест, след като бяха екстрадирани от Хърватия и България, а четвъртият все още се издирва, но ще бъде съден задочно. Делото ще продължи три дни – до петък, а обвиняемите рискуват до 7 години затвор и глоба от 75 000 евро.
Според френската прокуратура това е първият процес във Франция, в който се разглежда предполагаема руска намеса, осъществена не онлайн, а чрез реално действие – и то от граждани на държава от Европейския съюз.
