Снимка: iStock
Средствата са отпуснати в резултат на успешното изпълнение от страна на държавата на деветстъпки
Украйна ще получи над 1,8 млрд. евро, след като Съветът на ЕС одобри петото редовно изплащане на помощ по механизма за страната.
Средствата са отпуснати в резултат на успешното изпълнение от страна на Украйна на деветте стъпки, необходими за петото изплащане, както и на една неизпълнена стъпка от четвъртото изплащане.
Зеленски: Получихме системи "Пейтриът" от Германия (ВИДЕО)
Сред тях са реформи в съдебната система, борба с корупцията и прането на пари, финансовите пазари, енергийния сектор, управлението на критични суровини.
Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна и продължаването на дейността на нейната публична администрация.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни