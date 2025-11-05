Земетресение разлюля Гърция. Трусът е усетен и в цяла Южна България, тъй като епицентърът е бил близо до границата - на 110 км южно от Пловдив и на 12 км западно от гръцкия град Ксанти.

Според Европейския сеизмологичен център силата му е 4,7 по Рихтер, а според БАН - 4,8. Земетресението е регистрирано малко след 09.00 ч.

По данни на БАН дълбочината е 19 км, а по информация на Европейския сеизмологичен център - 7.

От Българската академия на науките заявиха за NOVA, че до момента няма вторични трусове.

