Районът е със засилена сеизмична активност напоследък
Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано днес в 14:35 ч. българско време в района на град Съдъргъ, Западна Турция, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Трусът е бил усетен в Истанбул, Измир и Бурса и целия район около Мраморно море, посочва турската телевизия НТВ.
Европейският средиземноморски сеизмологичен център изчисли магнитуда му на 5 степен. По данни на АФАД огнището е на дълбочина 11 километра под земната повърхност.
Районът е място на засилена сеизмична активност напоследък.
На 27 октомври в Съндъргъ, окръг Балъкесир, беше регистриран трус с магнитуд 6,1. Пострадаха 30 сгради, а 26 души бяха ранени, съобщиха турските власти.
През август при земетресение със същия магнитуд на същото място загина един човек, а близо 30 бяха ранени.Редактор: Цветина Петрова
