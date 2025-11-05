Руският президент Владимир Путин нареди на висшите си служители да изготвят предложения за евентуални ядрени изпитания, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че САЩ ще възобновят подобни тестове, предава "Ройтерс".

Путин заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но ако Съединените щати или която и да е ядрена сила изпробва подобно оръжие, тогава Русия също ще го направи.

В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че САЩ не могат да изостават от Русия и Китай.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.

