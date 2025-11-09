Великобритания предоставя военна подкрепа на Белгия след серия от предполагаеми руски нахлувания на дронове във въздушното ѝ пространство, заяви новият началник на отбраната. Сър Ричард Найтън заяви пред Би Би Си, че белгийският му колега е поискал помощ по-рано тази седмица и че оборудване и персонал са на път.

Главното летище на Белгия, "Завантем", беше принудено да затвори временно в четвъртък вечерта, след като наблизо бяха забелязани дронове. Те бяха забелязани и на други места, включително военна база.

Найтън каза, че не е известно със сигурност дали нахлуванията са били от Русия, но добави, че е „правдоподобно“ да са били наредени от Москва.

В изявление министърът на отбраната Джон Хийли заяви: „С нарастването на хибридните заплахи, нашата сила се крие в нашите съюзи и в колективната ни решимост да защитаваме, възпираме и защитаваме нашата критична инфраструктура и въздушно пространство“.

Белгия засече нови дронове над европейски институции в столицата

Наред със съюзниците от НАТО, той добави, че Обединеното кралство ще помогне на Белгия, „като предостави нашето оборудване и възможности“, които според него вече се разполагат. В петък германското министерство на отбраната заяви, че ще подкрепи Белгия с мерки срещу дронове след искане от Брюксел.

Около 3000 пътници на Brussels Airlines бяха засегнати от прекъсването на полетите, а превозвачът заяви, че е изправен пред „значителни разходи“ от отмяната или отклоняването на десетки полети.

Германският министър на отбраната Борис Писториус и белгийските служби за сигурност заявиха, че подозират Русия, но белгийският министър на отбраната Тео Франкен преди това призна, че няма съпътстващи доказателства.

Редактор: Емил Йорданов