В болници по света децата се запознават с апарата за ядрено-магнитен резонанс чрез игра. Миниатюрни модели превръщат на пръв поглед страшната машина в нещо познато и така помагат на малките пациенти да се чувстват по-спокойни, за да не се налага поставяне на упойка.

Миниатюрните лего модели на апарата за ядрено-магнитен резонанс се радват на голям успех. Целта е да се помогне на децата да свикнат с процедурата и да се намали тревожността преди изследване.

"Когато децата преминават през ядрено-магнитен резонанс, те се сблъскват с оборудване, което е много голямо, издава силни шумове и изисква пълна неподвижност. Това може да ги направи нервни и тревожни", казва ренгенологът Яни Боге Стайнмайер Ларсен.



Комплектите включват умалено копие на скенер, легло и контролна зала с фигурки на медицински персонал. Преди изследването лекарите и рентгенолозите разиграват процеса заедно с децата, които често се нуждаят от упойка по време на реалната процедура.

"Видях, че дъщеря ми е спокойна и знае какво се случва, това успокои и мен", споделя Сьорен Рейнхолд Якобсен, баща на дете, подложено на ЯМР.



В болницата в Орхус, Дания, инициативата е част от по-широка програма за „грижа, насочена към деца“. В нея участват и клоуни, които помагат на малките пациенти да се чувстват още по-спокойни.

"Работим съвместно с медицински клоуни, които са много добри в общуването с децата. Разиграваме целия процес още по време на подготовката, така че те да разберат какво предстои и да се почувстват уверени", казва още Ларсен.



От 2003 година насам около 10 000 комплекта са разпространени в болници по света, където се използват като част от програми за намаляване на стреса при малките пациенти.

