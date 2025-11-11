Президентът на Франция (2007-2012) Никола Саркози бе освободен от затвора и ще излежава остатъка от присъдата си у дома. Решението на съда предизвика бурни реакции във Франция, а Саркози благодари на поддръжниците си, заявявайки в социалната мрежа X, че „истината ще възтържествува“ и че ще насочи цялата си енергия към доказване на невинността си.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS политическият наблюдател и представител на Асоциация „Френско-български форум“ Стефан Манов коментира юридическите и обществените последици от казуса. „Затварянето на Саркози в изпълнение на временна мярка беше необяснимо и неоправдано. То предизвика обратен ефект – огромна вълна от солидарност и съчувствие към него“, посочи Манов. По думите му по време на престоя на президента в затвора институцията била буквално залята от писма, подаръци и парични дарения.

Саркози излезе от затвора заради смъртни заплахи

Манов припомни, че Саркози вече е осъждан по две други дела – за опит за влияние върху съдия от Върховния съд и за превишаване на лимита за финансиране на предизборната му кампания през 2012 г. „По първото дело изтърпя присъда под домашен арест с електронна гривна, а по второто очаква решение на Касационния съд на 26 ноември“, уточни той.

„Проблемите на Саркози с френското правосъдие далеч не са приключили“, добави Манов, като посочи, че срещу държавния глава текат още две разследвания – едното за ролята му около избора на Катар за домакин на Световното първенство по футбол, а другото - за получени хонорари от руски компании.

Относно настоящото дело Манов подчерта, че то се отличава с „изключително хлабава логическа конструкция“. „Саркози беше оправдан по обвиненията, че е получил пари от Либия, защото доказателства няма, но бе осъден за това, че "не е могъл да не знае" за действията на свои сътрудници – формулировка, която почива на презумпции, а не на факти“, поясни той.

„Съдебната система - добра или лоша, трябва да се основава на доказани факти, а не на предположения. Това дело е пример за обратното“, каза още Манов, изразявайки очакване апелативният съд да прецени случая по-обективно.

На въпрос дали Саркози ще остане извън затвора до края на съдебния процес, той потвърди: „Да, така е. Той може свободно да се явява пред Апелативния съд, а при нужда - и пред Касационния. Разбира се, възможно е и отново да бъде постановено предварително изпълнение, но тогава той би могъл да поиска промяна на мярката“.

Политическият наблюдател направи и паралел с лидерката на „Национален сбор“ Марин Льо Пен, която също е въвлечена в съдебни производства и обвинява френските власти в политическа репресия. „Подобни процеси поставят въпроса доколко френското правосъдие остава неутрално, когато става дума за високопоставени фигури“, заключи той.

Редактор: Цветина Петкова