Снимка: iStock
Това се случи на фона на разследването на голям корупционен скандал в енергийния сектор
Украинското правителство отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на голям корупционен скандал в енергийния сектор, съобщи премиерът Юлия Свириденко.
Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия, обявиха вчера от подопечното му ведомство. Все още не е уточнено дали те са свързани с разследването за корупция в енергетиката, образувано от Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ). Оттам съобщиха, че са разкрили голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.
Разследват за корупция украинския министър на отбраната
Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.
Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.
НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално - в ядрената агенция "Енергоатом".Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни