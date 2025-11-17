Париж официално откри коледния сезон. Празничните светлини по "Шанз-Елизе" бяха включени точно в 18:30.

Тази година традиционната церемония беше по-специална. Според организаторите 6-минутното шоу е било с ново звуково и светлинно оформление. Те му дадоха името „Стереофония“ и го рекламираха предварително, за да привлекат повече посетители.

Включването на светлините е популярно забавление в Париж. Кметството наема музиканти и други изпълнители, а "Шанз-Елизе" се превръща в пешеходна зона и цяла вечер има празнични събития.

Редактор: Ивайла Митева