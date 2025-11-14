Емблематичнaта Кралска ботаническа градина "Кю" в Лондон засия в празнична коледна украса. Със запалването на светлините беше дадено началото на коледните и новогодишните тържества.

За 13-а поредна година уникално светлинно шоу, включващо разнообразни арт инсталации, насърчава жителите и гостите на британската столица да посетят красивите градини, посочват от ръководството на градините.

„Коледа в Кю“ - както е озаглавено светлинното шоу, се очаква да бъде видяно от над 300 000 души през следващите 49 вечери. Коледните светлини ще бъдат официално загасени на 4 януари 2026 година.

