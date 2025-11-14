Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
-
Удостоиха репортера на NOVA Вероника Димитрова със "Златно перо"
-
Фен нападна Ариана Гранде на червения килим (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Холивудската звезда Хейли Атуел даде старт на празничния сезон в Лондон (ВИДЕО)
-
Сандра Брадли – една от най-силните жени в света (ВИДЕО)
-
При дебюта си: Първият руски хуманоиден робот с AI падна по лице (ВИДЕО)
-
Рядко срещано Северно сияние оцвети небето над връх Матерхорн (ВИДЕО)
Уникалното светлинно шоу е озаглавено „Коледа в Кю“
Емблематичнaта Кралска ботаническа градина "Кю" в Лондон засия в празнична коледна украса. Със запалването на светлините беше дадено началото на коледните и новогодишните тържества.
За 13-а поредна година уникално светлинно шоу, включващо разнообразни арт инсталации, насърчава жителите и гостите на британската столица да посетят красивите градини, посочват от ръководството на градините.
Емблематичният „Шанз-Елизе” грейна в коледна украса (ВИДЕО)
„Коледа в Кю“ - както е озаглавено светлинното шоу, се очаква да бъде видяно от над 300 000 души през следващите 49 вечери. Коледните светлини ще бъдат официално загасени на 4 януари 2026 година.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни