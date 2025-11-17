Русия е готова за среща между президента Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, ако тя е добре подготвена и е базирана на споразуменията от срещата на двамата лидери в щата Аляска. Това заявиха тези дни от Външното министерство в Москва, цитирано от "Ройтерс".

Припомняме, че Тръмп и Путин се срещнаха на 15 август в Аляска. Миналият месец беше предвидено двамата да разговарят в Будапеща, но срещата им се отмени. Контактите между министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако е необходимо, поясни говорителката на Руското външно министерство. Ще се състои ли наистина нова среща между двамата лидери и до какво ще доведе тя коментираха в ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов и Елена Поптодорова, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб.

Според Найденов че руската готовност за диалог е ограничена.

„Москва, разбира се, заявява готовност за провеждане на разговори и срещи. Но не съм убеден, че който и да е от представителите на Кремъл има сериозно намерение да преговаря по истинските въпроси на прекратяването на войната в Украйна“, поясни той.

И припомни, че руските искания към Украйна остават непроменени.

„Те се свеждат до искане за капитулация на украинската държава. Ако това остава убеждението на руската страна, срещата би била безпредметна“, допълни бившият министър на отбраната.

По думите му, за да има резултат, първо трябва да се постигне „прекратяване на огъня“ и „замразяване на фронтовата линия“.

Елена Поптодорова отбеляза, че моделът на руската дипломация е предвидим.

„Кремъл винаги се измерва с и срещу голямата, великата сила на деня – и това са Съединените щати. Че ще има такава среща – това за мен е даденост. Че тя ще бъде в Будапеща – също е даденост, след като чухме потвърждение от президента Тръмп", допълни Поптодорова.

Тя изброи въпросите, които според нея трябва да стоят в центъра на подготовката:

„Гаранции за сигурността на Украйна, план за възстановяването ѝ и договорености по териториални отстъпки“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова