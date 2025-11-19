САЩ и три европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, внесоха в Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проекторезолюция, призоваваща Иран да се върне бързо към сътрудничеството с ядрения регулатор на ООН.

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена, като това ще се случи евентуално още днес.

Техеран: Иран вече не обогатява уран в нито един обект на своя територия

В Европа само две държави притежават собствени ядрени оръжия - това са Франция и Обединеното кралство. Германия не е сред тях. Тя участва в ядрения споделен механизъм на НАТО и на своя територия има разположени американски тактически ядрени бомби B61, но те са собственост и под контрола на САЩ.

В проекторезолюцията се казва, че Иран все още не е допуснал инспектори до ядрените си обекти, бомбардирани през юни от Израел и САЩ, и че е "отдавна закъснял", що се отнася до отчитането на своите запаси от обогатен уран.

САЩ: Програмата на Иран за обогатяване на уран трябва да бъде напълно прекратена

Текстът не обвинява Иран в нарушения, за разлика от резолюция, приета през юни - непосредствено преди израелските и американските удари. Техеран обаче предупреди, че всяка резолюция срещу него ще бъде посрещната с ответни мерки.

На този фон САЩ и друга голяма страна в Близкия изток - Саудитска Арабия, подписаха вчера споразумение за използването на атомната енергия за цивилни цели.

УС на МААЕ се събра тази седмица на заседание, както прави веднъж на всеки три месеца.

Редактор: Цветина Петкова