В края на 19-ти и началото на 20-ти век градове по света изграждат огромни, пищно украсени жп гари. Тези величествени постройки са богато украсени с огромни стенописи, сводести тавани и позлатени детайли, като всичко това създава усещането за романтика, което и до днес се свързва пътуването с влак. Но с развитието на автомобилния и самолетния транспорт, част от жп гарите са изоставени, така много от тези архитектурни шедьоври започват да се рушат.

За щастие обаче, някои от тези сгради получават нов живот с превръщането им в модерни и комфортни хотели, в които луксът и историческите детайли от величието на златния век на влаковете са перфектно съчетани.

Най-красивите изоставени жп гари в света (ГАЛЕРИЯ)

♦ „Сейнт Панкрас" Лондон, Autograph Collection

Снимка: iStock

Една от най-изисканите и разпознаваеми сгради в Лондон е червената тухлена фасада на гара „Сейнт Панкрас", която е вдъхновила железопътната архитектура по целия свят. Прилежащият хотел посреща гости още от 1873 г., когато е открит хотел Midland Grand, проектиран от сър Джордж Гилбърт Скот. Разкошен, но непрактичен, с 300 стаи за гости и едва осем бани, хотелът губи популярността си, когато се разпространява модата на стаите със самостоятелен санитарен възел, обяснява генералният мениджър Едуард Уайт.

Снимка: iStock

„Тази сграда беше истинско инженерно постижение във викторианската епоха. Тя има 18-инчови бетонни подове, което беше архитектурен шедьовър за времето си“, казва Уайт. „Но когато концепцията за самостоятелните бани дойде от САЩ 15 или 20 години по-късно, те просто нямаха техниката, за да пробият подовете и да монтират тръбите", допълва той.

След десетилетия на упадък сградата преминава през реставрация на стойност 200 млн. паунда (263 млн. долара), която завършва през 2011 г. и възстановява много от обществените пространства и емблематичната фасада на гарата. Днес гостите могат да вдигнат тост за миналото по време на ежедневния Викториански ритуал с пунш – жест към златната епоха на пътуването.

Хотелът се намира в близост до жп гарите Юстън и Кингс Крос.

„Сейнт Панкрас" и киното

Филмът The Ladykillers от 1955 г. предоставя отлични гледки към южната външна част на сградата, заснета от улица "Аргайл".

Екстериорът и интериорът на хотела са използвани като локации в „Ричард III“ (1995) с участието на Иън Маккелън, където сградата служи като двореца на крал Едуард.

Романът на Дъглас Адамс The Long Dark Tea-Time of the Soul (1988) използва занемарения Midland Grand като реалния аналог на Валхала на скандинавските богове. Той го описва като „огромна, тъмна готическа фантазия на сграда, която стои празна и запустяла… силуетът ѝ е хаотичен сбор от диви кули, усукани шпилове и бойници, които сякаш бодат и предизвикват нощното небе“.

Видеоклипът към песента Wannabe на Spice Girls (1996) е заснет в хотела Midland Grand. Клипът е сниман във входното фоайе и по главното стълбище на сградата.

wannabe - spice girls (1996) pic.twitter.com/4q79Rxbki0 — songs you need. (@rarehitz) September 25, 2025

Във филма на Кристофър Нолан „Батман в началото“ (2005) стълбището на Аркхам е заснето именно в хотела.

Същото стълбище е използвано и като снимачна площадка за мистълтуейтския мейдън в екранизацията от 1993 г. на „Тайната градина“.

Хотелът и гарата са избрани да представляват екстериора на гара „Кингс Крос“ във филмите „Хари Потър и Стаята на тайните“ и „Хари Потър и Даровете на смъртта – част 2“, тъй като според създателите им тяхната готическа архитектура е много по-впечатляваща. Както истинската гара „Кингс Крос“, така и хотелът St. Pancras Renaissance стават популярни сред туристите, посещаващи обиколки на тематика „Хари Потър“.

♦ Хотел St Louis Union Station, Мисури, САЩ

Снимка: iStock

Разположен в сърцето на Сейнт Луис, хотелът St Louis Union Station е впечатляващ пример за историческа архитектура с романски арки и златни орнаменти навсякъде. Гарата отваря врати през 1894 г. и се превръща в един от най-големите и най-натоварени пътнически терминали в света. След като през 1978 г. от нея тръгва последният влак. Сградата е превърната седем години по-късно като хотел с 539 стаи. Неговата реновация на стойност 150 млн. долара (114 млн. паунда) възстановява голяма част от оригиналната каменна украса и ресторанта Station Grille, който е обслужвал железопътните пътници по време на разцвета на гарата.

Снимка: iStock

Сградата – включително оригиналната Голяма зала с 20-метрови арковидни тавани, мозайки и 3D светлинно шоу – днес е национална историческа забележителност и член на Historic Hotels of America.

Хотелът е свързан с Аквариума и Колелото на Сейнт Луис.

♦ Tokyo Station Hotel, Япония

Снимка: iStock

Червената тухлена фасада на гара Токио е забележителност на града повече от 100 години. Построена през 1914 г., огромната структура с площ от 182 000 кв.м е с изглед към Императорския дворец и първоначално е била проектирана като величествен възел за разрастващата се железопътна мрежа на страната, заедно с прилежащ хотел.

Снимка: iStock

След мащабен шестгодишен ремонт на стойност 24 милиона долара/246 милиона британски лири, хотел Tokyo Station отвори отново врати през 2012 г. - със 150 стаи и като член на групата „Малки луксозни хотели по света“. Той се гордее със съчетанието на омотенаши (традиционната японска концепция за гостоприемство) с модерен лукс.

Гостите могат да се насладят на сводестите тавани на хотела и архитектурата му в европейски стил, както и на съвременни удобства като SPA и 10 ресторанта на място.

♦ Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station, САЩ

Открита през 1853 г., железопътната гара Indianapolis Union Station е първата „съюзна гара“ в Съединените щати, пионер в концепцията за единен, споделен терминал за множество железопътни линии. Днес хотел Crowne Plaza Indianapolis отдава почит на това наследство, като превръща 26 вагона на влака Pullman в специални стаи за гости.

Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station officials on Thursday announced the completion of a multimillion-dollar renovation. https://t.co/Gkw6Qgx4ci — WISH-TV News (@WISHNews8) October 10, 2025

Изкачването по тесните стъпала в лъскав синьо-златист частен вагон отвежда гостите в пространство, подобно на апартамент, с прозорци на влак и полирани златни осветителни тела. Пред всяка стая стоят статуи, изобразяващи железопътни работници от началото на 1900-те.

В допълнение към уникалните стаи, хотелът, който е част от Националната историческа забележителност, предлага лесен достъп до атракциите в центъра на града, включително стадион „Лукас Ойл“ и стадион „Гейнбридж Фийлдхаус“.