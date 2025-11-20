Неравенството между хората по света продължава да се увеличава.Това се казва в последния доклад на Организацията за развитие Oxfam.

Милиардерите в страните от Г-20 са увеличили богатството си с 2,2 трилиона долара през изминалата година, сочи анализът, публикуван преди срещата на Г-20 тази седмица. Според организацията тази сума би била достатъчна, за да извади 3,8 милиарда души от бедността.

Срещата на Г-20 започва в събота в Йоханесбург. Групата обединява най-големите индустриализирани държави и нововъзникващите икономики в света. Oxfam съобщи, че милиардерите в страните от Г-20 са увеличили общото си богатство с 16,5% за една година, от 13,4 трилиона долара на 15,6 трилиона долара.

Организацията изчисли, че годишните разходи за премахване на бедността за 3,8 милиарда души, които понастоящем живеят под прага на бедността, на Световната банка от 8,30 долара на ден възлизат на 1,65 трилиона долара.

Oxfam призова лидерите на Г-20 да настояват за създаването на международен орган за борба с неравенството и да продължат усилията за облагане с данъци на супербогатите. Очаква се намаляването на неравенството да бъде централна тема на срещата на върха.

Редактор: Ина Григорова