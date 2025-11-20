Вълна от бурни реакции предизвика във Франция изказване на най-високопоставения военен началник. Според генерал Фабиен Мандон французите трябва да са готови да загубят войници в бъдещи войни. Той спомена за потенциална заплаха от страна на Русия.

По време на годишната среща на кметовете на френски градове генерал Мандон заяви, че Москва се готви да продължи въоръжения конфликт и затова е необходима реакция от страна на Франция и Европа.

“Имаме цялото знание, цялата икономическа и демографска сила, за да разубедим режима в Москва да опита да отиде по-далеч. Това, което ни липсва, е силата на духа да приемем, че трябва да ни заболи, за да защитим това, което сме. Ако страната ни се провали, защото не е готова да приеме загубата на децата си - тогава сме в риск. Франция ще страда икономически, защото приоритетите ще бъдат насочени към отбранителната промишленост”, заяви Фабиен Мандон.

Редактор: Цветина Петрова