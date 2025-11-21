Восъчната фигура на принцеса Даяна – първата съпруга на настоящия крал Чарлз Трети – направи своя дебют в музея „Гревен“ в Париж, облечена в реплика на прочутата „рокля на отмъщението“, предаде АФП.

Принцесата на Уелс се появи с емблематичната черна рокля с деколте – дело на дизайнерката Кристина Стамболян – през юни 1994 г., след като принц Чарлз публично призна за изневярата си.

Принцеса Даяна: Модната икона, оставила вечна следа в света на красотата (ГАЛЕРИЯ)

„Тази дръзка визия, която наруши кодексите на британската кралска фамилия, бързо беше наречена „рокля на отмъщението“ и беше интерпретирана като акт на завръщане към себе си – мощен образ на уверена женственост, възвърнато самочувствие и символ на устойчивост“, отбелязват от музея „Гревен“.

Восъчната фигура на принцеса Даяна, загинала в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. на 36-годишна възраст, е поставена под купола на музея редом с фигурите на Жан-Пол Готие, Мария-Антоанета, Шантал Тома и Ая Накамура.

Нейното откриване съвпада с 30-годишнината от експлозивното интервю на Лейди Ди за Би Би Си на 20 ноември 1995 г. „Бяхме трима в този брак“, каза тя тогава, визирайки любовницата на Чарлз – Камила, която по-късно стана негова втора съпруга. Даяна от своя страна призна за извънбрачна връзка.

Оттогава интервюто е обект на остра критика заради начина, по който журналистът Мартин Башир е спечелил с подвеждащи методи доверието на принцесата, вече измъчвана от съмнения.

„Даяна остава важна фигура в световната поп култура, възхвалявана заради своя стил, човечност и независимост. Тя олицетворява уникалната комбинация от традиция, модерност и културно влияние“, допълват от музея „Гревен“.

„Още приживе Лейди Ди беше очарователна. Днес тя продължава да вдъхновява артисти, дизайнери, феминистки, по-младите поколения, дори TikTok, където нейните тоалети, речи и хуманитарни ангажименти се копират масово“, припомня парижката институция.

От „Гревен“ са се свързали със секретариата на принцесата преди смъртта ѝ. Проектът за восъчна фигура, който тогава е бил изоставен, е подновен наскоро.

Музеят на восъчните фигури представя също двойници на крал Чарлз Трети и майка му кралица Елизабет Втора – без кралица Камила – в галерията на държавните глави, далеч от мястото, където се намира копието от восък на Даяна.

Редактор: Мария Барабашка