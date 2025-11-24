-
Около 53% от гласувалите в неделя са отхвърлили прилагането на закона
Мнозинството словенци се обявиха против легализирането на асистираното прекратяване на живота на референдум в неделя.
През юли миналата година словенският парламент одобри закон, който дава право на неизлечимо болни хора да сложат край на живота си, ако са изправени пред непоносимо страдание без очакване за подобрение.
Словения легализира асистираното самоубийство след референдум
Законът беше одобрен след консултативен референдум през юни миналата година. Противниците му, подкрепени от католическата църква и консервативната опозиция, настояха за ново гласуване, след като събраха повече от 40 хиляди подписа.
Около 53% от гласувалите в неделя са отхвърлили прилагането на закона, докато 47 на сто са гласували в негова подкрепа. Избирателната активност е била 41 процента.Редактор: Цветина Петкова
