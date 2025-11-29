В САЩ лекари извършиха уникална операция на момиче, чиято ръка беше отхапана от акула, съобщи британският в. „Гардиън“.

10-годишната Лина Лендъл от щата Флорида почивала със семейството си на плажа Бока Гранде. Тя се гмуркала с шнорхел в плитки води, когато триметрова акула-бик я сграбчила за ръката. Хищната риба почти откъснала ръката на момичето, оставяйки я да виси на парчета кожа. Момичето било извадено от водата и работещи наблизо строителни работници веднага ѝ се притекли на помощ. Те бързо ѝ поставили турникет, предотвратявайки фатална загуба на кръв.

Момичето било спешно хоспитализирано и незабавно откарано в операционната зала. За да възстановят кръвообращението, хирурзите трябвало да трансплантират кръвоносни съдове от крака на пациентката. Операцията продължила шест часа и ръката била пришита отново, запазвайки нейната мобилност и чувствителност. Лина вече се е върнала към любимото си хоби - плетенето на дрехи за кукли. „Казаха ми, че ще ми зашият ръка, но не повярвах - изглеждаше ми невъзможно“, сподели тя впечатленията си в интервюто.

