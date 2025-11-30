-
Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“
-
Промените в паркирането - на пауза?
-
Филип Буков: Боли, когато млад човек каже, че няма бъдеще тук
-
Никола Цолов с впечатляващ дебют в основното състезание от Формула 2 в Катар
-
Вътрешен човек в "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити
-
„Историите на Мария Йотова“: Проф. Нобору Кошизука - до 10 години новите технологии ще бъдат интегрирани в градската среда
-
Свилен за това, което "Остава"
Техник е бил изпратен от Рим до Истанбул, за да смени компонент и да извърши актуализация на софтуера
И самолетът на папа Лъв XIV се оказа засегнат от проблемите на „Еърбъс” със слънчевата радиация. Техник е бил изпратен от Рим до Истанбул, за да смени компонент и да извърши актуализация на софтуера на папския „Еърбъс А 320”, съобщи Ватикана.
Журналистите, пътуващи с папата, са били информирани, че работата е завършена в събота следобед.
Папа Лъв XIV пристигна в Турция - първата му задгранична визита (СНИМКИ)
В четвъртък Лъв XIV пристигна с този самолет в Турция и днес пътува до Ливан. Моделът е А320 Нео и се оказал в списъка с над 6000 машини, които се нуждаят от ремонт.
Големите авиокомпании засега твърдят, че обновяването на софтуера ще стане без да бъде нарушен авиотрафика. Засега наистина няма големи проблеми по летищата в света.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни