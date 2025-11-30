Десетки хиляди хора участваха днес в протест, организиран от дясната опозиционна Народна партия в Мадрид, за да поискат оставката на премиера социалист Педро Санчес и предсрочни парламентарни избори.

"Санчизмът е в затвора и трябва да излезе от правителството", каза лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо пред събралото се множество. В демонстрацията взеха участие бившите премиери от неговата партия Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.

Протестът "срещу корупцията" на правителството под надслов "Мафия или демокрация?" се проведе след като в четвъртък бе задържан под стража бившият министър на транспорта и бивш организационен секретар на Испанската социалистическа работническа партия Хосе Луис Абалос и неговия бивш сътрудник Колдо Гарсия.

Организаторите съобщиха, че в митинга са взели участие 80 хиляди души, но според властите демонстрантите са били двойно по-малко.

Премиерът, който се извини многократно на испанците заради аферите с хора от близкото му обкръжение, увери, че няма да подаде оставка до края на мандата си през 2027 година и осъди нападките на десницата и крайната десница, които според него целят да го отслабят.

