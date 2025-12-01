Не е реалистично да се случи това, което се заявява, защото, ако бюджетът се правеше за 10 дни, нямаше да има нужда от толкова министерства. Това каза в ефира на “Здравей, България” Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет.

“Работата по бюджета започва осем месеца по-рано. Има много процедури, които се спазват, въвлечени са 1000 души - само в Министерството на финансите хората, които смятат и правят разчети, са между 150 и 200. Ако можеше абсолютно всичко да се превърти за 10 дни, тогава този процес се обезсмисля”, смята Дацов.

По думите му в бюджета има абсолютно противоречащи си политически и икономически цели. “Това няма как да бъде разрешено, ако не се преосмисли всичко”, обясни той.

“Бюджетът е като конструкция, планирана да бъде устойчива с около 38% от БВП. Аз съм един от архитектите. Започнахме работа в тази посока през 1997 г. Когато отиде на 46% това, което може да се случи, е да ви се огънат краката, защото конструкцията няма да издържи. Така вариант е да се направи нова, свързана с вдигане на данъците, защото трябва да се намери устойчив източник на финансиране”, коментира Дацов.

Според него, освен че трябва да финансира разходи, бюджетът има и макроикономически стойности. “Той трябва да може да плава, да има фискално пространство и в зависимост от икономическия цикъл, да управлява този процес”, коментира експертът.

“Структурните реформи се правят с години. Те трябва да бъдат набелязани, тъй като който и сектор да пипнем в момента, има нужда от промяна на модела. Има нужда от преконструиране - като се почне от пенсионното осигуряване, което е може би най-сериозният дългосрочен проблем, и се стигне до здравеопазването и образованието. Изобщо не говоря за вътрешен ред и отбрана”, допълни той.

“В нашия доклад още на този етап има приходи, които смятаме, че няма да дойдат. Става въпрос за между 3,5 и 4,7 милиарда евро. Те са завишени по подобие на 2025 г. Сега виждаме, че едни 3,5 милиарда евро минимум няма да дойдат. Нещо е сгрешено - или приходите, или прогнозите за БВП”, обясни Дацов. И допълни, че за догодина е планирана промяна в структурата на БВП с малко повече инвестиции и износ.

Редактор: Ивайла Митева