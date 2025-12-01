Коледният сезон в Съединените щати е в разгара си, а в оставащите дни преди празниците американците се втурват да избират елхи. Все повече от тях обаче предпочитат истинско дърво пред изкуственото, като според някои експерти това се дължи на митата, наложени от президента Тръмп.

Независимо дали става въпрос за възраждане на стара традиция или създаване на нова, празничният избор на коледна елха събира семейства и създава незабравими спомени.

Изборът на коледна елха е традиция, която много хора спазват в деня след Деня на благодарността. Тази година обаче повече американци са решили да закупят естествено, вместо изкуствено дърво.

Но какво кара семействата да изберат истинско дърво, вместо да отидат в големите магазини за изкуствени елхи? Според икономисти, причината може да се крие в цените. Американската асоциация на коледните елхи съобщава, че митата върху вноса увеличават цените на изкуствените елхи. Повече от 80% от изкуствените коледни дървета се произвеждат в Китай, докато 84% от търговците на истински дървета не са повишили цените тази година.

Редактор: Цветина Петкова