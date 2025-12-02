Кейт Уинслет няма търпение да режисира отново, след като застана зад камерата на филма „Goodbye June“. 50-годишната актриса играе главната роля и режисира новия празничен драматичен филм и се надява да застане отново зад кадър в бъдеще след дебюта си на режисьорския стол.

„Честно казано, не исках да свършва. Обичах всичко.Обичах развитието, обичах да работя с моя син, обичах нашия луд предпродукционен период, самата продукция, монтажа, микса, корекцията и всичко останало. Надявам се да имам възможност да го направя отново“, сподели тя в интервю.

„Goodbye June“ ще излезе в кината по-късно този месец. Филмът разказва историята на четирима братя и сестри, чиито животи се променят, когато здравето на болната им майка се влошава по време на празниците. Кейт Уинслет призна, че поставянето на филма по Коледа било важно за една история за смъртта.

„Коледа е толкова емоционално време за всеки. Това е време, когато всички се събираме заедно. Всички имаме различни ритуали и ритъм, но това е време, когато емоциите са напрегнати и имаш усещането, че часовникът тиктака, докато се приближаваш към големия ден. Всъщност виждах сърцевината на филма като самото семейство. За мен това е филм за семейство, което се изправя пред предстояща загуба“, заяви звездата от „Титаник“.

Сценарият за „Goodbye June“ – в който участват още Тони Колет, Джони Флин и Хелън Мирън – е написан от сина на Кейт - Джо Андерс, а личният характер на историята я е убедил да застане зад камерата на този празничен филм.

„Той скоро навършва 22 години. Прочел е много сценарии. Репетирал е реплики с мен отново и отново. Той измисли тази история и това семейство, което виждате в „Goodbye June“. Така че, когато прочетох сценария за първи път, той беше невероятно забавен, трогателен, вълнуващ. Имаше всички черти на страхотен сценарий“, разказа Уинслет.

Редактор: Дарина Методиева