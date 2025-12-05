-
Ген. Димо Гяуров: Не очаквам никакъв напредък към мир – условията са неприемливи и за Украйна, и за Европа
-
Енот “обра” магазин за алкохол във Вирджиния и препи със скоч
-
Държавният департамент на САЩ кръсти на името на Тръмп Института за мир във Вашингтон
-
Верижна катастрофа с над 50 коли в Индиана (ВИДЕО)
-
Демократите публикуваха снимки от частния остров на Епстийн (ВИДЕО)
-
„Бомбен циклон“ връхлита САЩ (ВИДЕО)
Сливането би създало истински гигант в развлекателната индустрия
Мегасделка във филмовата и телевизионна индустрия. „Нетфликс” купува „Уорнър Брадърс Дискавъри” за 72 милиарда долара. Собственост на филмовото студио са марки като телевизия Си Ен Ен и стрийминг платформата HBO Max. Сливането би създало истински гигант в развлекателната индустрия, а „Нетфликс” придобива правата над поредици като „Хари Потър” и „Игра на тронове”.
Сделката трябва да получи одобрение от антитръстовия регулатор на САЩ. Сдружението на собствениците на киносалони беше една от първите организации, които се обявиха против такова окрупняване и го нарекоха „безпрецедентна заплаха за кината по целия свят”.
Последвайте ни