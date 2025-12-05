Мегасделка във филмовата и телевизионна индустрия. „Нетфликс” купува „Уорнър Брадърс Дискавъри” за 72 милиарда долара. Собственост на филмовото студио са марки като телевизия Си Ен Ен и стрийминг платформата HBO Max. Сливането би създало истински гигант в развлекателната индустрия, а „Нетфликс” придобива правата над поредици като „Хари Потър” и „Игра на тронове”.

Сделката трябва да получи одобрение от антитръстовия регулатор на САЩ. Сдружението на собствениците на киносалони беше една от първите организации, които се обявиха против такова окрупняване и го нарекоха „безпрецедентна заплаха за кината по целия свят”.