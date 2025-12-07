Снимка: iStock
Тя представлява снимка на британските монарси в Рим
Крал Чарлз и кралица Камила са избрали своя снимка, направена в Рим, за официалната си коледна картичка.
Кадърът е направен през април по време на държавното им посещение в Италия. Двамата са усмихнати един до друг на градинска пътека. Кралят е в син костюм, а Камила е в бяла рокля.
Поздравът на двамата гласи „Желаем ви много щастлива Коледа и Нова година“.
Тази снимка е четвъртата им коледна картичка, откакто Чарлз стана крал.
Кадърът е заснет от фотографа Крис Джаксън и е направен в имота на Вила Волконски - резиденцията на британския посланик в Рим.
Снимката е направена по случай 20-ата годишнина от сватбата на краля и кралицата. Кралицата носи и брошка с момина сълза, символ на вечна любов.
