Тя представлява снимка на британските монарси в Рим

Крал Чарлз и кралица Камила са избрали своя снимка, направена в Рим, за официалната си коледна картичка.

Кадърът е направен през април по време на държавното им посещение в Италия. Двамата са усмихнати един до друг на градинска пътека. Кралят е в син костюм, а Камила е в бяла рокля.

Показаха официалните портрети на крал Чарлз III и съпругата му Камила (ВИДЕО)

Поздравът на двамата гласи „Желаем ви много щастлива Коледа и Нова година“.

Тази снимка е четвъртата им коледна картичка, откакто Чарлз стана крал.

Кадърът е заснет от фотографа Крис Джаксън и е направен в имота на Вила Волконски - резиденцията на британския посланик в Рим.

Снимката е направена по случай 20-ата годишнина от сватбата на краля и кралицата. Кралицата носи и брошка с момина сълза, символ на вечна любов.

