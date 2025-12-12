Инцидент в Южна Франция, близо до Марсилия, завърши по чудо без жертви. Кола проби ограждението на паркинг и разби стъклената фасада на местен плувен комплекс, преди да падне директно в басейна.

По това време вътре е имало хора, но никой от тях не е пострадал. В колата са били 38-годишна жена и нейната 5-годишна дъщеря.

Двама спасители и случаен минувач са ги извадили навреме. Двете са невредими. Един мъж е с леки порезни рани от счупено стъкло.

Плувният комплекс остава затворен за седмици, а за служителите, включително и спасителите, е осигурена психологическа помощ.

„Не очаквах да стана свидетел на подобно нещо, особено в басейн”, коментира плувецът Андерс.

„Трябваше да си задържим дъха. Дърпахме, но тя беше вързана за седалката. Беше дете, затова предпазният колан беше подсилен. И накрая успяхме да я извадим”, сподели спасителят на басейна Жулиен.

