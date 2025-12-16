Снимка: БГНЕС, архив
Футболистът излиза с 33-годишната актриса и модел Лина Кудри
Нападателят на „Ал-Итихад” Карим Бензема нае Лувъра за 12 000 евро, предаде БТА. Футболистът и 33-годишната актриса и модел от френско-алжирски произход Лина Кудри прекараха време заедно в празния музей.
Бензема играе за „Ал-Итихад” от 2023 година. През този сезон 37-годишният французин има 12 участия във всички състезания, отбелязвайки 11 гола. Договорът му със саудитския клуб е до края на юни 2026 година.
Редактор: Ина Григорова
Art that kills 💫 pic.twitter.com/LTJ0Wy6qBj— Karim Benzema (@Benzema) December 15, 2025
Източник: Боян Денчев, БТА
