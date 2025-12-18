Датата е 28 юни 2009 г., а събитията – обвити в мистерия. На този ден един от най-великите умове на съвременната физика – Стивън Хокинг – организира необикновен инвент, който остава в историята като „партито за пътешественици във времето“. Това не е просто ексцентрична идея, а целенасочен научен експеримент, целящ да провери дали пътуването назад във времето е възможно.

Партито, на което никой не отишъл

Стивън Хокинг организира парти с балони, шампанско и кетъринг, но не изпраща поканите предварително… Разпространява ги едва след като събитието вече е приключило, пише Mashable. Идеята е проста: ако пътуването назад във времето е възможно, някой от бъдещето би могъл да се върне и да присъства.

По време на научния фестивал в Сиатъл през 2012 г. Хокинг заявил: „Имам експериментално доказателство, че пътуването във времето не е възможно. Организирах парти за пътешественици във времето, но никой не се появи.“

Събитието се е състояло в Университета в Кеймбридж, където Хокинг е чакал в празна зала няколко часа, заобиколен от украса и напитки, след което си е тръгнал. Едва тогава е изпратил официалната покана, разказва списание Discover.

Експериментът е документиран

Discovery Channel заснел събитието, като във видеото се вижда Хокинг - официално облечен, чакащ гостите си. Той дори е предоставил точни GPS координати на мястото, в случай че някой пътешественик във времето се „загуби“, докато преминава през пространството и времето.

Науката зад идеята за пътуване във времето

Въпреки че звучи като научна фантастика, пътуването във времето не е напълно забранено от съвременната физика. Общата теория на относителността допуска съществуването на така наречените „затворени времеподобни криви“, при които обект може да се движи напред във времето, но да се озове в собственото си минало.

Някои физични теории предполагат, че пътуване във времето би било възможно с помощта на изключително странни обекти, като безкрайно дълъг въртящ се цилиндър или червеева дупка, чиито два края са в различни моменти от времето. Проблемът е, че тези конструкции или не съществуват във Вселената, или изискват екзотична материя с отрицателна маса, която досега не е наблюдавана.

Какво означава липсата на гости?

Фактът, че никой не се е появил на партито, не води до еднозначно заключение. Възможните обяснения са няколко, основната сред които, че пътуването назад във времето е фундаментално невъзможно.

Въпреки това, чисто теоретично е възможно, но информацията за партито не е оцеляла в бъдещето.

Други обяснения са, че човечеството никога не достига необходимото научно ниво и пътуването във времето е позволено, но строго ограничено – например само след създаването на машина на времето.

Въпреки резултата Хокинг не изключва напълно възможността за пътуване във времето. Той изразил надежда, че копия от поканата може да оцелеят хиляди години и някой ден бъдеща цивилизация да използва червеева дупка, за да се върне на партито му.

Дори при възпоменателната му служба през 2018 г. организаторите позволяват регистрация на хора, родени до 2038 г., като фондацията на Хокинг заявила, че възможността за пътуване във времето „не може да бъде изключена“, според BBC.

Въпросът за пътуването във времето остава фундаментално терзание на науката. От десетилетия физиците обсъждат дали „машина на времето“ е нещо повече от научна фантастика — математически уравнения показват, че ако пространство-времето е изкривено по специален начин, например чрез въртящ се „цилиндър“ или през тунел — т.нар. червеева дупка, може да се образува „затворена времеподобна крива“ (CTC). Но пречките са много: не знаем дали изискванията — като подходяща материя или енергия — някога могат да бъдат изпълнени. Така че макар идеите да съществуват, досега пътуване във времето остава само на хартия — любопитна, но недоказана възможност.

Редактор: Ралица Атанасова