Владимир Путин ще участва днес в традиционната за края на годината пресконференция, на която ще отговаря на въпроси на гражданите. Мнозина анализатори очакват руският лидер да изпрати сигнал към САЩ и европейските страни за желанието си за мир или по-нататъшни военни действия в Украйна.

На събитието „Резултати на годината“, което Путин организира в различни формати почти всяка година от 2001 г. насам, той отговаря на десетки въпроси по най-различни теми – от покачването на цените и собственото си бъдеще до ядрените оръжия и това, което Кремъл нарича „специална военна операция“ в Украйна.

Украинска делегация - на преговори в САЩ на 19 и 20 декември

Участниците в днешното добре режисирано събитие трябва да се подложат на тест за COVID - все още рутинна процедура за срещи с участието на 73-годишния Путин.

Основният въпрос е дали Кремъл ще се съгласи да сложи край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам, до каква степен европейските сили ще бъдат изключени и дали мирното споразумение, с посредничеството на Съединените щати, ще проработи.

Украйна и нейните европейски съюзници се опасяват, че Доналд Тръмп може да предаде Украйна и да остави европейските сили да платят сметката за подкрепата на опустошената от войната страна.

Лидерите на Европейския съюз решиха в ранните часове на петък да заемат парични средства за финансиране на отбраната на Украйна за следващите две години, вместо да използват замразени руски активи. По този начин избегнаха различията по отношение на безпрецедентния план за финансиране на Киев с руски суверенни средства.

Русия е склонна да преговаря за разполагането на европейски войски в Украйна



Владимир Путин представя войната като повратна точка в отношенията със Запада, който според него е унижил Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е навлязъл в считаната от него за руска сфера на влияние.

Краят на войната би могъл да възстанови връзките между Русия – която притежава едни от най-големите запаси от природни ресурси в света, от нефт и газ до диаманти и редки земни елементи – и Съединените щати, точно когато Русия се опитва да се фокусира върху конкуренцията с Китай, с който Путин е сключил партньорство „без граници“.

Продължаването на войната би довело до много повече смъртни случаи, би изтощило икономиките на Украйна, Русия и европейските страни и би увеличило вероятността от ескалиране на конфликта.