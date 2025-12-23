-
Един от акцентите е джинджифиловата версия на Биг Бен
Традиционната джинджифилова изложба в Лондон отново отвори врати, превръщайки емблематични сгради на британската столица в сладки архитектурни миниатюри. Тази година събитието се провежда за девети път и поставя акцент върху темата за играта като част от градския живот.
Основната идея на изложбата е да покаже как пространствата в един град могат да насърчават срещите между хора от различни възрасти и общности. Всички представени конструкции зад обединената концепция за играта интерпретират места за споделяне, общуване и въображение в съвременния град.
Дядо Коледа донесе подаръци и лакомства на животните във варненския зоопарк (СНИМКИ)
В рамките на изложбата са показани 50 джинджифилови сладки, проектирани от архитекти. Сред тях има креативни интерпретации на някои от най-разпознаваемите лондонски забележителности – Биг Бен, британския парламент и други символи на града, пресъздадени с тесто, глазура и желирани бонбони.
Проектът демонстрира съчетание между архитектурна прецизност и сладкарско майсторство.
Ръководителят на проекта споделя, че за изложбата са използвани общо 1060 сладки елемента. Всички конструкции са изградени изцяло от джинджифилово тесто, като декорациите включват глазура и желирани бонбони. Единственото изключение са двата банера, разположени над сградата на парламента.
Джинджифиловата изложба ще бъде отворена за посетители до 4 януари.Редактор: Цветина Петкова
