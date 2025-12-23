Снимка: БГНЕС
Демонстрацията е била в подкрепа на пропалестински гладуващи
Лондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на демонстрация в подкрепа на пропалестински гладуващи, съобщиха палестински активистки групи.
„Грета Тунберг беше арестувана по Закона за тероризма по време на протеста „Затворници за Палестина“, се казва в изявление на „Затворници за Палестина“, цитирано от АФП.
Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор
Затворниците са задържани по обвинения, че подкрепят забранената група „Палестина Акшън“, наред с други обвинения, а Тунберг е държала плакат с надпис „Подкрепям затворниците от „Палестина Акшън“. Противопоставям се на геноцида“, добавиха от организацията.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни