Лондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на демонстрация в подкрепа на пропалестински гладуващи, съобщиха палестински активистки групи.

„Грета Тунберг беше арестувана по Закона за тероризма по време на протеста „Затворници за Палестина“, се казва в изявление на „Затворници за Палестина“, цитирано от АФП.

Затворниците са задържани по обвинения, че подкрепят забранената група „Палестина Акшън“, наред с други обвинения, а Тунберг е държала плакат с надпис „Подкрепям затворниците от „Палестина Акшън“. Противопоставям се на геноцида“, добавиха от организацията.

Редактор: Ивайла Митева