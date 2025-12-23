Три деца и майка им бяха тежко ранени при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти.

Децата са на 2, 4 и 5 години, съобщи говорителка на местната префектура. Ранена е и 39-годишната им майка.

Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията била толкова силна, че някои отломки изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и по паркирани наблизо автомобили.

Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж. Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ, пишат френски медии.

