Мощна експлозия разруши три сгради в околностите на Сан Франциско. Охранителна камера засне момента на взрива, който става, докато в непосредствена близост работи строителен екип. Пострадали са шестима.

В първите часове след взрива не беше ясно дали в сградите е имало други хора. Газовата компания, която захранва района, каза, че експлозията е причинена от повреден подземен газопровод. Вероятно строителите, които работели на един от имотите са повредили газопровода. Разрушените сгради са две големи къщи и една работилница.

„Има три сгради в тези два имота, които са тежко повредени. До тях има съседен имот, който е понесъл леки щети. Имаме шестима пострадали. Всички са откарани в болница, като състоянието им не е ясно още. В момента се опитваме да потушим пожара. После ще направим ново претърсване, за да се уверим, че не пропускаме никого или нещо” заяви Райън Нишимото, зам.-директор на пожарната в окръг Аламида.