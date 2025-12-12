Снимка: БТА
-
САЩ обявиха санкции срещу още танкери
-
Тръмп: Задържахме много голям танкер с петрол край бреговете на Венецуела
-
Самолет се разби на магистрала във Флорида
-
Мъск срещу Европа: Защо милиардерът нарече ЕС "задушаваща бюрокрация"
-
„Нетфликс” иска да купи „Уорнър Брадърс Дискавъри” за 72 милиарда долара
-
Ген. Димо Гяуров: Не очаквам никакъв напредък към мир – условията са неприемливи и за Украйна, и за Европа
Охранителна камера засне момента на взрива
Мощна експлозия разруши три сгради в околностите на Сан Франциско. Охранителна камера засне момента на взрива, който става, докато в непосредствена близост работи строителен екип. Пострадали са шестима.
В първите часове след взрива не беше ясно дали в сградите е имало други хора. Газовата компания, която захранва района, каза, че експлозията е причинена от повреден подземен газопровод. Вероятно строителите, които работели на един от имотите са повредили газопровода. Разрушените сгради са две големи къщи и една работилница.
„Има три сгради в тези два имота, които са тежко повредени. До тях има съседен имот, който е понесъл леки щети. Имаме шестима пострадали. Всички са откарани в болница, като състоянието им не е ясно още. В момента се опитваме да потушим пожара. После ще направим ново претърсване, за да се уверим, че не пропускаме никого или нещо” заяви Райън Нишимото, зам.-директор на пожарната в окръг Аламида.
Последвайте ни