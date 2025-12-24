Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван. Това съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от "Ройтерс". До момента няма данни за нанесени щети.

Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения.

Над 100 души загинаха при трус в южната част на страната през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 отне живота на над 2000 души през 1999 г.

Редактор: Ивайла Митева