Джакпотът в американската лотария Powerball достигна 1,7 милиарда долара преди коледното теглене на печелившите числа. Сумата нарасна, след като при тиража в понеделник нямаше печеливши. Шансът за спечелване на джакпота в коледния тираж е 1 към 292,2 милиона. В цялата страна при последното теглене в понеделник бяха спечелени девет вторични награди по 1 милион долара.

Според уебсайта на лотарията печелившият може да избира между разсрочено изплащане от 1,7 милиарда долара за период от 29 години или еднократно изплащане на сумата в брой в размер на около 781,3 милиона долара преди удържането на данъци.

Този джакпот е четвъртият по големина в историята на Powerball и е сред най-големите в американските лотарийни игри. Печеливш е имало само веднъж на Бъдни вечер през 2011 г. и четири пъти на Коледа.

Най-големият джакпот на Powerball досега е бил 2,04 милиарда долара, спечелени в Калифорния през 2022 г., което представлява и най-голямата лотарийна печалба в историята на САЩ.

Големите джакпоти обикновено увеличават продажбите на билети, което повишава приходите за щатските лотарийни фондове, които подпомагат образованието и други обществени разходи.

Редактор: Станимира Шикова