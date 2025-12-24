Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Шансът за спечелване на джакпота в коледния тираж е 1 към 292,2 милиона
Джакпотът в американската лотария Powerball достигна 1,7 милиарда долара преди коледното теглене на печелившите числа. Сумата нарасна, след като при тиража в понеделник нямаше печеливши. Шансът за спечелване на джакпота в коледния тираж е 1 към 292,2 милиона. В цялата страна при последното теглене в понеделник бяха спечелени девет вторични награди по 1 милион долара.
Жена спечели 150 хиляди от лотарията, след като питала ChatGPT за числата
Според уебсайта на лотарията печелившият може да избира между разсрочено изплащане от 1,7 милиарда долара за период от 29 години или еднократно изплащане на сумата в брой в размер на около 781,3 милиона долара преди удържането на данъци.
Рекордна печалба от лoтарията в САЩ: Билет, продаден в Калифорния, грабна 1,2 млрд. долара
Този джакпот е четвъртият по големина в историята на Powerball и е сред най-големите в американските лотарийни игри. Печеливш е имало само веднъж на Бъдни вечер през 2011 г. и четири пъти на Коледа.
Най-големият джакпот на Powerball досега е бил 2,04 милиарда долара, спечелени в Калифорния през 2022 г., което представлява и най-голямата лотарийна печалба в историята на САЩ.
Големите джакпоти обикновено увеличават продажбите на билети, което повишава приходите за щатските лотарийни фондове, които подпомагат образованието и други обществени разходи.Редактор: Станимира Шикова
