Украинският президент Володимир Зеленски изказа благодарността си към папа Лъв XIV социалната платформа X за усилията му да бъде установено коледно примирие във водената от Русия война в Украйна, а в коледното си послание към сънародниците си Зеленски пожела да бъде постигнат мир в страната, предаде БТА.

"Високо ценим постоянното внимание, което папа Лъв XIV обръща на всички дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руската война срещу Украйна, и споделяме разочарованието на Негово светейшество от отказа на Русия да приеме предложението за коледно примирие", заяви държавният глава на Украйна.

Президентът подчерта, че украинците празнуват четвъртата си Коледа в условия на война, най-голямата в Европа от Втората световна война, обръща внимание "Укринформ". Той отбеляза, че Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове по украинската енергийна системи, причинили прекъсвания на електроснабдяването. В същото време руските войски продължават щурма си по фронтовата линия, допълни Зеленски.

"От рещаващо значение е за всеки по света да говори за край на тази война и да попречи на Русия да превърне бруталността, терора и агресията срещу нашия народ в нещо рутинно. Призовавам всички лидери, които носят отговронст, да подкрепят мира така, както го прави Светият отец", обобщи Зеленски.

По повод най-светлия християнски празник украинският президент се обърна към народа си така: "Празнуваме Коледа в трудни времена. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер, не всички от нас все още имат дом и не всички от нас, за съжаление, са с нас днес. Но въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя е неспособна да окупира или бомбардира това, което е най-важно - нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство"

