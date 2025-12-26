Антични настолни игри и сега учат на търпение, правила, стратегии и поемане на отговорност. Това мнение изразиха пред БТА Росица Маринова, координатор на музейната програма „Образование чрез изкуство“ и член на Център за неформално образование и културна дейност, и доц. Хариета Манолова, клиничен психолог в Клиниката по детско-юношеска психиатрия „Св. Никола“ в Александровска болница.

"Със съдействието на регионални музеи в страната и с подкрепата на Министерството на културата изследваме какви игри са се играли в древността по нашите земи, като вече имаме 14 възстановени игри", каза Маринова. "Експерти от Регионалния исторически музей в Кюстендил споделиха за намерена следа към древна игра, която е една от най-старите в антична Европа. Играта е открита от археолга Стефан Чохаджиев край античното селище Слатино и е била наречена „игра с ямички“ – керамичен предмет с 16 полусферични ямички. Възстановката на правилата правят по аналога на древноафриканската игра „Манкала“, добави тя. В Африка все още се играе подобен вариант, но двуредов. Това е една от най-старите игри за управление на ресурси, от типа на броилките – леко математическа, като целта е играчът да прехвърли камъчетата си в съседните ямки, за да „обереш“ камъчетата на опонента. Играта тренира търпение и наблюдателност.

► „Алкерк“

Една от най-стратегическите игри на античния свят е „Алкерк“ – открита е при крепостната стена на Плиска, намерена от проф. Димитър Овчаров и описана в негова книга. Това е териториална игра - полето се разделя на две и на принципа на прескачането целта е да се разменят полетата. Играе се с пулове, като при прескачане на вражески пул, той бива отнет и пътьом пуловете оредяват. Играта е много целенасочена и устремена, не може да се връщаме назад, движението е само напред към целта. „Алкерк“ е ориенталска игра, на 3000 години и прилича на днешната игра на шашки, въпреки че в шашките играчите могат да местят пуловете си навсякъде, включително и назад.

► „Дама“

В древността по нашите земи играта „Дама“ е била една от най-популярните. Намираме я в тракийска могла край Исперих, край Плиска, край Преслав, при скален средновековен манастир до Силистра, в Пловдив – на скамейка на античния стадион. Правилата ѝ датират от 3400 г.

► „Рота“

Тази игра е една от най-популярните в Римската империя. Всеки играч има само три пула и всеки ход с тях е изключително важен. В по-дългите стратегически игри - „Дама“ и „Алкерк“ - играчът има шанс да навакса пропуски, но „Рота“ е безпощадна. Тази игра е изключително добра за освежаване на мисълта, за фокусиране на вниманието, за трениране на наблюдателност и концентрация.

► „Мехен“

Посветена е на богинята на змията Мехен, която била защитник на нощното пътуване с лодка на бог Ра. Играта е във вид на спирала, играе се с четири зара, които са възстановка на зарове от древен Египет. На тази игра могат да играят шестима с по шест пула от различни цветове. Всеки си има лъв, който влиза в играта, когато се падне зар с еднакви точки. Лъвът започва да „яде“ всички пулове наред.

► Кой е играл

Всички са играли на тези игри – и деца, и възрастни, и бедни, и богати хора.

► Ефект от игрите

Настолните игри развиват у децата логика, въображение, концентрация, стратегическо мислене и фина моторика, учат ги на търпение, на работа в екип, на умение да печелят и губят, подобряват езиковото им развитие.

