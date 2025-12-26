Топлата връзка между Кейт Мидълтън и дъщеря й принцеса Шарлот усетихме по време на традиционното коледно ходене на църква на кралското семейство само часове след като изненадващият клавирен дует между майката и дъщерята бе излъчен публично, пише People.

На 25 декември принц Уилям и принцеса Кейт се появиха заедно с трите си деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – както и с други членове на кралското семейство на коледната служба в църквата „Света Мария Магдалена“ в Норфолк.

В един от моментите принцеса Шарлот размени топла усмивка с майка си, а двете бяха облечени еднакво - в кафяви тоалети специално за събитието.

На Бъдни вечер Кейт и Шарлот заедно свириха на клавир произведението „Holm Sound“ от Ерланд Купър. Принцесата на Уелс беше домакин на петото издание на празничното събитие "Together at Christmas“ в Уестминстърското абатство в Лондон на 5 декември, а изненадващото изпълнение бе излъчено като част от телевизионното предаване на коледната служба.

„В сърцевината си Коледа говори за любов, която разцъфва по най-простите и човешки начини“, казва Кейт в клип, публикуван в Instagram. „Не чрез сантиментални или грандиозни жестове, а чрез тихи – момент на изслушване, дума на утеха, приятелски разговор, подадена ръка. Присъствие. Тези малки прояви на грижа може да изглеждат незначителни, но те изграждат красивата тъкан на живота, към която всички принадлежим“, споделя още тя.

Талантът на принцеса Кейт в свиренето на пиано стана известен през 2021 г., по време на първата ѝ коледна служба, когато тя акомпанира на певеца Том Уокър в първото си публично музикално изпълнение.

По-късно принцесата разкри, че единствената ѝ дъщеря Шарлот върви по нейните музикални стъпки и също изучава пиано. Световноизвестният пианист Ланг Ланг споделя, че е разговарял с Кейт по темата по време на Кралското вариете през 2023 г. в Лондон.

„Говорихме за Шарлот. Нейно Кралско Височество ми разказа за свиренето ѝ на пиано – сигурен съм, че е много добра“, казва музикантът пред списание Hello!

Всяка Коледа британското кралско семейство се събира в частното си имение "Сандрингам", разположено на около 180 километра северно от Лондон. По традиция на Бъдни вечер те пият следобеден чай и си разменят шеговити подаръци.

След коледната служба семейството се връща в "Сандрингам хаус" за празничен обяд с пуйка, а в 15:00 часа всички се събират пред телевизора, за да гледат коледното обръщение на крал Чарлз III, последвано от следобеден чай и богата селекция от десерти.

Редактор: Ралица Атанасова