След като кристалната топка на „Таймс скуеър“ в Ню Йорк отбележи настъпването на 2026 година, тя ще се издигне отново, блестяща в червено, бяло и синьо, за да даде старт на множество празненства за предстоящата 250-годишнина на нацията, пише "Асошиейтед прес".

Патриотичните акценти в тазгодишното събиране на известния площад, включително второто пускане на конфети, ще дадат представа за това, което предстои: стотици събития и програми, големи и малки, планирани в цялата страна, за да отбележат подписването на Декларацията за независимост през 1776 г.

Обновиха новогодишната топка на „Таймс Скуеър”

„Каквото и да си представяте, ще бъде много повече от това“, каза Рози Риос, председател на America250, която ръководи двупартийната комисия, създадена от Конгреса през 2016 г. за организиране на 250-годишнината. „Това ще бъде едно от най-вдъхновяващите празненства, които тази страна и може би светът някога са виждали“.

Риос и нейният екип планират второ събитие със спускане на сфера на 3 юли, в навечерието на рождения ден на нацията, „в същия красив стил, в който „Таймс скуеър“ знае как да го направи“, каза Риос.

Снимка: БТА

Това ще бъде първият път от 120 години насам, когато спускането на топката на площада няма да се състои на Нова година, поясни тя.

За първи път топка е използвана за посрещане на Нова година в Ню Йорк през 1907 г. Изградена от млад имигрант металург на име Джейкъб Стар, сферата с тегло 318 килограма и диаметър 1,5 метра е била изработена от метал и дърво и е имала 100 лампи с мощност 25 вата. Миналата година беше представена топката „Констелация“, деветата и най-голямата досега версия. Тя е с диаметър около 3,7 метра и тежи почти 5400 килограма.

Хиляди наблюдаваха теста на новогодишните конфети в Ню Йорк (ВИДЕО)

Единствените години, в които не е имало спускане на топката, са 1942 и 1943 г., когато градът въвежда нощно „затъмняване” по време на Втората световна война, за да се предпази от атаки. Вместо това множеството хора отбелязва празника с минута мълчание, последвана от камбанен звън.

Тази година, с настъпването на полунощ, ще бъде даден и официалният старт на America Gives, национална инициатива, създадена от America250. Организаторите се надяват 2026 г. да стане рекордна по брой доброволни часове, натрупани в страната.

Снимка: БТА

На следващия ден America250 ще участва в Новогодишния розов парад в Пасадена, Калифорния, с платформа, посветена на годишнината. Тя ще включва три по-големи от естествения размер белоглави орли, символизиращи миналото, настоящето и бъдещето на страната.

Президентът Доналд Тръмп обяви инициативата Freedom 250 за координиране на допълнителни събития за 250-годишнината. Риос каза, че са планирани широк спектър от празненства и програми през следващите месеци, което дава възможност да се обедини политически разделената нация.

Редактор: Станимира Шикова