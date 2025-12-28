-
В аванс: Светът през 2025 г. - крехък мир, тежка дипломация и войни от ново измерение
-
Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп днес
-
Снеговалежи блокираха над 1600 полета в САЩ
-
Зеленски: Ценим усилията на Лъв XIV да бъде установено коледно примирие в Украйна
-
Скандални твърдения за Тръмп в нова партида публикувани документи, свързани с Джефри Епстийн
-
Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"
Тя ще бъде издигната над централния площад „Таймс скуеър”
В Ню Йорк церемониално поставиха последния кристал в новогодишната „Топка на съзвездието”, която ще се издигне над централния площад „Таймс скуеър” по случай Нова година. Топката е украсена от 5280 светещи елемента, които организаторите наричат „кристали”. Това е значително повече от предишната топка, която беше издигната над площада.
Светеща топка се издига над „Таймс скуеър” за първи път през далечната 1907 година. Тя е променяна много пъти през десетилетията и в сряда срещу четвъртък ще бъде издигната 9 ѝ версия.
Последвайте ни