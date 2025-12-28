В Ню Йорк церемониално поставиха последния кристал в новогодишната „Топка на съзвездието”, която ще се издигне над централния площад „Таймс скуеър” по случай Нова година. Топката е украсена от 5280 светещи елемента, които организаторите наричат „кристали”. Това е значително повече от предишната топка, която беше издигната над площада.

Светеща топка се издига над „Таймс скуеър” за първи път през далечната 1907 година. Тя е променяна много пъти през десетилетията и в сряда срещу четвъртък ще бъде издигната 9 ѝ версия.