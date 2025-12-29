Улавянето на културния дух на времето и тенденциите за предстоящата година е трудна задача, но всяка година Институтът за цветовете Pantone избира цвят, който да направи именно това. За 2026 г. той се спира на нюанс на бялото – „Cloud Dancer“, обявен за цвят на годината.

Институтът, смятан за водещ авторитет в областта на цветовете, прогнозирането на тенденции и консултирането на брандове, описва нюанса като „ефирно, балансирано бяло, носещо усещане за спокойствие“.

"В момент, когато технологиите все по-силно доминират ежедневието ни, Cloud Dancer символизира успокояващо присъствие в една забързана среда и напомня за ценността на премисленото отношение и тихия размисъл“, казва пред CNN Леатрис Айзман, изпълнителен директор на института.

"Цветът се „свързва с ново начало“ и „отразява желанието ни за свеж старт“, допълва тя.

За екипа от експерти на Pantone всичко се разглежда през призмата на цвета. Затова всяка година от 1999 г. насам програмата има за цел да „покаже как случващото се в макрокултурата ни в даден момент се изразява чрез езика на цвета“, обяснява пред CNN вицепрезидентът на института Лори Пресман.

При избора на цвят на годината специалистите анализират актуални културни, политически и стилови препратки, избират цветово семейство и след това се фокусират върху конкретния нюанс, като обръщат специално внимание и на името му.

„Името на цвета е изключително важно. В момента, в който го чуеш, в съзнанието ти моментално се появява образ“, казва Пресман.

Този конкретен нюанс на бялото, със „съвършен баланс между студени и топли подтонове“, е подбран с особена прецизност.

„Ако бяхме избрали по-оптически ярко бяло, то щеше да отнеме от усещането за естественост, честност и автентичност, които търсим… Освен това такъв цвят говори за стерилност и изолация, защото е студен“, допълва тя.

Макар различните нюанси на бялото отдавна да са неизменна част от модата, Cloud Dancer конкретно въплъщава обемни силуети и естествени материи като пера или облаци, отбелязва Айзман.

Някои от тези тенденции вече са видими. На тазгодишната Met Gala перата бяха широко застъпени, като най-запомнящият се пример бе впечатляващата бяла рокля на Даяна Рос с 5-метров шлейф. Роклята на Ема Стоун за Louis Vuitton на кинофестивала във Венеция впечатли с балонен подгъв, а певицата и автор на песни Росалия заложи на ефирни, изчистени бели визии при промоцията на високо оценения си албум „Lux“ миналия месец.

В интериорния дизайн Cloud Dancer се описва като „ясен и нестуден тон - структура без строгост“, като се съчетава отлично с естествени материали като дърво и камък.

Сред предишните избори за цвят на годината на Pantone са Mocha Mousse за 2025 г. – „меко кафяво с чувствена и уютна топлина“, както и Peach Fuzz за 2024 г. – „светъл, плодов нюанс, който носи усещане за мир и спокойствие“.

Редактор: Ралица Атанасова