Снимка: iStock
-
„Добре дошла, България“ грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт (СНИМКИ)
-
Огромни опашки пред магазините за фойерверки в Германия
-
Русия премести ракети Орешник в Беларус
-
България получи още 1,47 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
-
Проливни дъждове и наводнения взеха жертви в Испания
-
Почина легендата на френското кино Брижит Бардо
Почти всички са натоварени на три баржи, които ще плават в река Темза
Британската столица показа тоновете фойерверки, които ще бъдат изстреляни по случай Нова година. Почти всички са натоварени на три баржи, които ще плават в река Темза.
Част от пиротехниката ще бъде изстреляна от гигантското виенско колело London Eye.
Пиротехниката на Нова година: Опасна за птици, диви и бездомни животни
Подготовката на зарята не е лесно занимание и изисква подготвени хора, които разбират от електрически вериги и имат право да работят с опасни материали. Особено предизвикателство ще е разполагането ѝ в Лондонското око.
Атракцията работи в началото на деня и в края му ще остават само няколко часа за подготовката на фойерверките.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни