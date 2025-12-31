Британската столица показа тоновете фойерверки, които ще бъдат изстреляни по случай Нова година. Почти всички са натоварени на три баржи, които ще плават в река Темза.

Част от пиротехниката ще бъде изстреляна от гигантското виенско колело London Eye.

Пиротехниката на Нова година: Опасна за птици, диви и бездомни животни

Подготовката на зарята не е лесно занимание и изисква подготвени хора, които разбират от електрически вериги и имат право да работят с опасни материали. Особено предизвикателство ще е разполагането ѝ в Лондонското око.

Атракцията работи в началото на деня и в края му ще остават само няколко часа за подготовката на фойерверките.

Редактор: Цветина Петкова