Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен днес заяви, че смята намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни и че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят амбициите му, предаде Ройтерс.

„За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно“, каза Фредериксен пред Датското радио и телевизия.

Снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ предизвика острата реакция на Копенхаген

„Много ясно заявих позицията на Кралство Дания, а Гренландия многократно каза, че не иска да бъде част от САЩ“, добави тя.

„Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва“, каза още Фредериксен.

Редактор: Емил Йорданов