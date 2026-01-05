Вицепрезидентът на Венецуела и министър на петрола Делси Родригес днес официално положи клетва като временен държавен глава на страната, докато президентът Николас Мадуро беше изправен пред съд в Ню Йорк. Днес се разгледаха обвиненията му, свързани с наркотрафик, след като администрацията на Тръмп го отстрани от власт след зрелищна военна операция през уикенда, предаде "Ройтерс".

56- годишната Родригес – трудов адвокат, известна с връзките си с частния сектор и предаността си към управляващата партия - положи клетва пред брат си Хорхе, който е председател на националния законодателен орган. "Изпитвам болка заради отвличането на двама герои, които са заложници в САЩ. Имам и честта да положа клетва от името на всички венецуелци", каза Родригес.

Мадуро и съпругата му се изправят отново пред съда в Ню Йорк на 17 март

В събота Върховният съд ѝ нареди да поеме задълженията на държавен глава за 90 дни, а армията ѝ оказа подкрепа в неделя.

Хорхе Родригес също положи клетва по-рано днес, след като Националното събрание се събра за първи път след изборите през май. Само малък брой от 283-ата депутати се определят като опозиционни – по-голямата част от опозицията, особено фракцията, ръководена от носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, бойкотираха вота. Единственият законодател, който не присъстваше днес беше първата дама Силия Флорес, която е в ареста на САЩ.

Редактор: Дарина Методиева