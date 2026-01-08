Световноизвестният актьор Мики Рурк е изправен пред сериозни финансови затруднения, които могат да го оставят без дом. 73-годишната звезда има просрочени плащания по наема на жилището, което обитава, и вече е получил официално предизвестие за изгонване.

Според публикация, цитирана от Los Angeles Times, Рурк е получил тридневно предизвестие за освобождаване на имота на 18 декември, след като не е успял да покрие дължимите суми. Актьорът подписал договор за наем през март на стойност 5200 долара месечно, но по-късно наемът бил увеличен до 7000 долара на месец.

Изгониха Мики Рурк от британското издание на Big Brother

Общата сума на натрупаните задължения възлиза на 59 100 долара, твърди се в информацията към стартирана дарителска кампания в платформа за набиране на средства. Целта на инициативата е да се осигури „стабилност и спокойствие“ на актьора в този изключително стресиращ за него период. В текста към кампанията се посочва, че Рурк е приел да бъде лице на инициативата, именно за да избегне незабавното си изселване и да получи време да подреди финансовите си дела.

Историята на Мики Рурк - от холивудска икона и звезда на култови филми до човек, изправен пред риск да загуби дома си, предизвика широк отзвук и отново отвори темата за нестабилността, с която дори най-известните имена могат да се сблъскат далеч от светлините на прожекторите.

Редактор: Калина Петкова