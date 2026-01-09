Снимка: БГНЕС
-
Ричард Алибегов: Секторът ни отдавна работи с еврото, но банките нямат наличност
-
ПСС предупреждава за изключително висока лавинна опасност през уикенда
-
Какво представлява руската свръхзвукова ракета "Орешник" (ВИДЕО)
-
Д-р Даниел Денев: Хората не трябва да се притесневат от консумация на яйца и птиче месо
-
Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни
-
Спортни новини (09.01.2026 - обедна)
На фона на призивите за прозрачност при разследването, то беше поето от ФБР
Протестите след смъртта на 37-годишната Рене Никол Гууд обхванаха градове в цялата страна. На фона на призивите за прозрачност при разследването, то беше поето от ФБР.
Жената беше застреляна от агент на имиграционните власти в автомобила си. Федералното правителство определи действия ѝ като вътрешен тероризъм, а министърът на вътрешната сигурност заяви, че тя се е опитала да използва колата като оръжие.
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше категоричен: „Трябва да си с промит мозък, за да стигнеш дотам, че да си готов не просто да протестираш, а да се хвърлиш с колата си пред легитимните служители на реда и да се блъснеш в тях”.
Агенти на миграционните служби откриха стрелба и раниха двама души в Портланд
Местните и щатски власти категорично отрекоха твърденията на администрацията на Тръмп и критикуваха като неуместни опитите да бъдат давани прибързани заключения.
„Не мога да разбера как федералното правителство и самият директор на Службата за вътрешна сигурност вече са определили коя е тази жена, какъв е бил мотивът ѝ. А тя дори още не е била извадена от колата", каза губернаторът на Минесота Тим Уолц.
Междувременно властите в Орегон започнаха разследване по друг инцидент със стрелба, при който агент на антиимиграционната служба е ранил съпружеска двойка в автомобила им.
„Портланд не е тренировъчен полигон за военизирани агенти. Затова призовавам службата ICE да преустанови дейността си в града ни, докато не бъде проведено пълно разследване”, заяви кметът на Портланд Кийт Уилсън.
На фона на напрежението, администрацията на Тръмп изпрати още 100 служители на „Гранична полиция" в Минесота.Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни