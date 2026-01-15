Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна рано тази сутрин в Киев за разговори на високо равнище, предаде "Ройтерс", като се позова на запознати източници.

Георгиева се срещна с президента на страната Володимир Зеленски, министър-председателят Юлия Свириденко и управителя на централната банка на Украйна Андрий Пишни, както и с бизнес ръководители.

Тя заяви днес, че очаква в рамките на седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна. В разговор с "Ройтерс" след срещи с украинския президент Володимир Зеленски и други високопоставени украински представители Георгиева каза, че от ноември насам, когато беше постигнато предварително споразумение по програмата, много неща в Украйна са се променили, но основната насоченост на изискванията по програмата ще остане същата.

„Тук съм, за да видя как се справя страната в тези необичайно тежки времена, защото искам да се уверя, че договореното през ноември може да бъде изпълнено така, както беше договорено“, каза тя. „Признаваме, че посоката, в която трябва да се върви, остава същата, но начинът, по който правим тези стъпки, трябва да бъде много внимателно калибриран“, допълни Георгиева.

Тя заяви, че е казала на украинските власти, че трябва да продължат с премахването на освобождаването от ДДС за потребителски стоки – мярка, която среща вътрешна съпротива. Тя обаче уточни, че МВФ ще изисква единствено мярката да бъде внесена за дискусии в парламента, а не да бъде вече приета, за да може новата програма да бъде одобрена. „По отношение на освобождаването от ДДС ние много ясно заявихме, че това трябва да се случи. Не можем да имаме една украинска икономика, която да се задържа между пазарна и непазарна икономика“, заяви Георгиева. „Трябва да я придвижим напред и въпросът не е дали, а как ще го направим и как ще получим необходимото ниво на подкрепа в парламента“, подчерта тя. Георгиева допълни, че е обяснила на украинските официални лица, че това е задължително изискване. „Бях много ясна, това не е нещо, което може да бъде пипато. Това е нужно за самата Украйна. Нужно е за присъединяването ѝ към ЕС. Нужно е, за да се привлекат частни инвестиции и да се направи бизнес средата по-благоприятна“, каза тя.

Ръководителят на МВФ посети за последен път страната през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков - втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.

През ноември миналата година Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение по четиригодишна програма за кредитиране на стойност 8,2 милиарда долара. Кредитирането ще зависи от няколко фактора, в това число приемането на бюджет и увеличаване на гаранциите за отпусканите от дарителите финанси. Представители на МВФ твърдят, че Украйна е постигнала напредък и очаква оценката на управителния съвет на фонда до няколко седмици.

Одобряването на финансирането е от решаващо значение, тъй като ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими на Украйна за преодоляване на недостига на финансови средства, които, предвид продължаващата война, МВФ изчислява на около 136,5 млрд. долара за периода до 2029 г.

Войната, която скоро ще навлезе в петата си година, нанесе тежки поражения на украинската икономика, като страната трябваше да похарчи по-голямата част от държавните приходи - 2,8 трилиона гривни (или около 27% от брутния си вътрешен продукт), за да финансира разходите си за отбрана през 2026 г.

Георгиева ще направи оценка на напредъка на Украйна в няколко отношения, включително приемане на бюджет за 2026 г., предприемане на стъпки за увеличаване на вътрешните приходи чрез разширяване на данъчната основа и гарантиране на мащабно външно финансиране при условия, близки до безвъзмездното.

Редактор: Цветина Петкова